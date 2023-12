Uma família de Guarani d’Oeste viveu momentos de tensão na Rodovia Percy Waldir Semeghini, no trecho entre Brasitânia e Fernandópolis. O condutor do veículo, acompanhado de sua esposa e filho, estava a caminho de uma confraternização quando um inesperado incidente ocorreu. O fato aconteceu na noite deste domingo, dia 24.

Enquanto trocava o pneu do veículo após um furo, um caminhão colidiu violentamente, fazendo com que o automóvel capotasse. Por uma feliz coincidência, todos os membros da família estavam fora do veículo no momento do impacto, escapando ilesos do acidente.

Infelizmente, o condutor do caminhão que causou o acidente fugiu do local, deixando a família em estado de choque e sem respostas imediatas sobre as circunstâncias do ocorrido.

Autoridades locais foram acionadas e estão investigando o caso para identificar e localizar o responsável pela colisão. A família, apesar do susto, agradece por não ter sofrido ferimentos e ressalta a importância da atenção e cuidado nas estradas, bem como a necessidade de responsabilidade por parte de todos os condutores.