Ouroeste –

A Santa Casa de Fernandópolis divulgou nota oficial sobre a morte de uma moradora de Ouroeste de 21 anos, inicialmente fato divulgado pela reportagem do regiaonoroeste.com, confirmando que seria um caso suspeito de infecção por coronavírus.

Vale ressaltar que a jovem era portadora de anemia falciforme e que estava em tratamento por pneumonia há seis dias na unidade de origem.

NOTA OFICIAL

A paciente, de 21 anos, moradora da cidade de Ouroeste/SP, deu entrada em nosso Hospital, às 11h44 do dia 30 de março, a partir de encaminhamento por outra unidade de saúde para nosso Pronto Socorro, por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), com a finalidade de receber transfusão sanguínea, sendo a mesma portadora de anemia falciforme e que estava em tratamento por pneumonia há seis dias na unidade de origem.

Em nosso Pronto socorro, a paciente recebeu suporte ventilatório para respiração e foi encaminhada para nossa Unidade de Terapia Intensiva às 15h39 do mesmo dia. Apesar dos esforços de nossa equipe, a paciente evoluiu a óbito às 4h30 desta terça-feira, dia 31, por insuficiência respiratória e outros fatores, que passarão por investigação epidemiológica.

É importante ressaltar que em seu histórico médico consta outras patologias (doenças) que também podem justificar a insuficiência respiratória, tal como a anemia falciforme, entretanto, por precaução, foram adotadas as medidas contra possível infecção pelo novo coronavirus, sendo coletadas amostras para investigação.