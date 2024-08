Aumenta risco de novas queimadas em SP, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta de risco elevado para queimadas no interior do estado a partir de sexta-feira (30). O aviso está baseado no Mapa de Risco de Incêndio, que aponta para um aumento na possibilidade de focos de fogo devido às condições climáticas previstas para o fim de semana.

Meteorologistas explicam que o risco de queimadas aumentará por conta do retorno do clima quente e seco em São Paulo, especialmente durante o sábado (31) e o domingo (1) – esse cenário climático é propício para a propagação de incêndios, especialmente em áreas que já foram afetadas recentemente.

Atualmente, 48 municípios estão em alerta máximo para focos de incêndio. Essas cidades já registraram queimadas no último fim de semana e continuam a ser monitoradas 24 horas por dia. A Defesa Civil, junto com outras autoridades, permanece vigilante para evitar novos desastres.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou que até agora foram contabilizados 44.600 hectares de área queimada no estado.

Vale ressaltar que esse número pode aumentar, já que nem todos os municípios concluíram seus levantamentos. Felizmente, até o momento, não há registros de pessoas desalojadas devido aos incêndios.

Na terça-feira (27), após dois dias sem novos registros de fogo, oito focos de incêndio foram detectados em cidades do interior, como Barretos, Franca, Batatais e Guaraci. Equipes locais, incluindo defesas civis municipais, corpo de bombeiros e brigadistas de usinas, estão trabalhando para conter cinco incêndios ainda ativos. Até agora, não houve vítimas.