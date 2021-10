Procurada pela reportagem, a defesa da moradora do apartamento afirmou que ela não foi a responsável pela denúncia. A advogada também informou que a psicóloga, que está completamente abalada com a situação devido às ameaças que sofreu durante a agressão

De acordo com o registro policial, no local, a PM apurou que o bicho se encontrava em situação de abandono há pelo menos 1 mês e que permanecia no quintal do imóvel sem alimentação e sem água.

Vizinhos teriam informado à polícia que a proprietária da casa deixava o animal sem cuidados por vários dias e que quando comparecia ao local, batia no bicho.

Diante dos fatos, o Corpo de Bombeiros rompeu as correntes do portão e conseguiu caputrar o animal, que foi encaminhado para o Núcleo Veterinário do Centro Universitário de Rio Preto (Unirp) com o apoio da Diretoria de Bem Estar Animal (Dibea), da Prefeitura de Rio Preto.