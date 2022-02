De acordo com o Departamento de Educação, no Centro educação Municipal Infantil, Sonia Maria Borges, as aulas foram suspensas no período da manhã nas salas Maternal I, Maternal II, Pré I, Pré II; no período da tarde nas salas do Maternal I, Maternal II e Complementação Educacional.

Já na EMEF Professora Regina Tereza Aparecida Savazi, as aulas foram suspensas no 6º ano B no período da manhã e no 1º ano B no período da tarde. Segundo as escolas, cerca de um a dois alunos por sala testaram positivo para a doença.