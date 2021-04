Segundo a responsável pelo Departamento de Saúde, Catarina da Silva Oliveira, as medidas mais restritivas adotadas pelo município podem ter ligação com a queda no número de internados.

“A gente acredita que isso é uma melhora, mas não a solução. Estamos fazendo a vacinação. Acreditamos que a vacinação é a solução daqui para a frente”, afirma Catarina.

Apesar de as filas de espera estarem zeradas nas 20 cidades até a noite de terça-feira, a situação do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), unidade referência para todos os municípios listados acima, é extremamente preocupante.

De acordo com o último balanço divulgado pelo Hospital de Base na tarde de terça, os leitos intensivos destinados para tratamento de moradores com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19 estavam com 92%.

“A situação continua preocupante. Esse fato de as cidades falarem que não têm fila também preocupa, porque continuam vindo pacientes muito graves”, conta a diretora administrativa do Hospital de Base, Amália Tieco. Segundo Amália, os profissionais de saúde do Hospital de Base estão preocupados com a possibilidade de os casos positivos da doença aumentarem por conta do Dia das Mães.