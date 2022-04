Equipe de iniciação ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas, com 19 de ouro, 20 de prata e 7 de bronze O Parque Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni recebeu mais de 200 atletas neste sábado (9/4) durante o Festival de Natação Novos Talentos realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com AVONAT, Liga Regional G4 de Natação e apoio da Unifev. O evento foi destinado aos atletas jovens, que ainda não competiram na Federação Aquática Paulista com o objetivo de avaliar e selecionar atletas que já podem compor a equipe principal de competição. Logo no início da manhã o prefeito Jorge Seba, acompanhado do secretário de Esportes, Marcello Stringari, deram boas-vindas aos atletas e oficializaram o início das competições. Os nadadores que representaram Votuporanga conquistaram 46 medalhas, sendo 19 de ouro, 20 de prata e 7 de bronze. A equipe ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas, perdendo apenas para Rio Preto, que levou 69 medalhas (34 ouro, 16 prata e 19 bronze). Também participaram do Festival atletas de Andradina, Catanduva e Fernandópolis. Votuporanga foi representada por 37 atletas com idade entre 4 e 14 anos que estão na fase de iniciação da modalidade e frequentam as aulas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura no Parque Aquático Luiz Toloni.