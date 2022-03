Assassinato de educador físico teria sido em legítima defesa, alega o autor

O crime de assassinato ocorrido em Fernandópolis na noite desta quarta-feira, que terminou na morte no professor de educação física Luiz Henrique Barcelos, 43 anos, teria sido motivada por legítima defesa. É o que alega o autor do homicídio, um rapaz de 18 anos de idade.

Segundo informações do portal de notícias Região Noroeste, a vítima teria ido até a residência do vizinho em busca de produto ilícito, como houve a negativa, teria iniciado a discussão e uma suposta ameaça, momento que o autor, um rapaz de 18 anos, para se defender, desferiu três golpes de faca no tórax do professor.

O autor prestou depoimento, foi ouvido e vai responder o inquérito em liberdade.

O FATO

Um professor de educação física morreu após ser esfaqueado por um vizinho durante uma discussão ocorrida no final da noite desta quarta-feira, dia 16, no bairro Coester em Fernandópolis

Luiz Henrique Barcelos, 43 anos, teve parada cardiorrespiratória, após ser socorrido por unidade de resgate divido a gravidade dos ferimentos. Três facadas atingiram o tórax.

Luiz era natural de Mogi das Cruzes e veio morar com a namorada após ela perder os pais que morreram em decorrência da covid-19.