Polícia Militar prende dupla por furtar sacos de milho de vagão estacionado em Votuporanga

Os indivíduos com idades de 45 anos e 40 anos, foram apresentados no 1º Distrito Policial, ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.

Na tarde de quinta-feira (26), policiais militares prenderam dois homens – um de 45 anos e outro de 40 anos – por furtarem sacos de milho de vagões de trem que estavam estacionados na linha férrea em Votuporanga/SP.

De acordo com informações da ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, os militares foram acionados para atender a ocorrência de furto aos vagões. Ao se deslocarem para o local, a equipe da PM foi informada por uma testemunha do crime, que repassou as características dos suspeitos, que já haviam fugido. Contudo, os criminosos abandonaram um veículo contendo dois sacos de milho.

Os policiais iniciaram patrulhamento pela cidade, onde localizaram um veículo com três ocupantes em atitude suspeita. No entanto, ao verem a aproximação da viatura policial, os suspeitos fugiram; após perseguição, os indivíduos desceram do veículo, sendo que o condutor saiu do local.

Durante a abordagem, a dupla confessou que havia furtado os sacos de milho dos vagões da locomotiva e, acabaram presos e apresentados no 1º Distrito Policial, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.