Criminosos tentaram invadir e roubar a casa de uma família de comerciantes chineses, na zona leste da capital paulista. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (03).

No local, moram dois irmãos e o pai, que passa por um tratamento contra um câncer de intestino. Ao abrir o portão da garagem, um dos moradores, de 40 anos, foi rendido por 3 assaltantes. Um dos criminosos estava com uma faca.

Ao perceber a tentativa de assalto, o irmão mais novo, de 30 anos, pegou duas armas que tinha em casa e reagiu. Ao todo, foram 19 tiros. Dois bandidos morreram e um terceiro está internado em estado grave.

“Quando eu abri a porta, ele segurou minha boca, com a faca atrás. Tentei segurar, para pegar a arma dele, empurrar para fora. Aí, foi tudo para dentro. Aí, eu ouvi o disparo”, relata um dos comerciantes, que prefere não se identificar.

Os bandidos, mesmo feridos, ainda tentaram tomar as armas do comerciante. “Meu irmão atirando, ele ainda não se rendeu, foi para cima do meu irmão, ainda com a arma, atirando”, acrescenta a vítima.

Em 2021, a família de orientais foi assaltada por dois adolescentes, que invadiram esta mesma casa. Foi por isso que um dos comerciantes comprou duas armas e fez o registro na Polícia Federal.

Na delegacia, a Polícia Civil confirmou que as armas eram legalizadas e registrou o caso como legítima defesa. Os ladrões não tinham documento de identidade. “Eu não gostaria de tirar a vida de ninguém. Mas, não tem outro jeito, ele não saia de cima de mim, não se rendeu”, diz o autor dos disparos, que também teve a identidade preservada.

Dois bandidos, que ficaram do lado de fora da casa durante a ação, conseguiram fugir. De acordo com a polícia, um deles mora na região. “Os roubadores vislumbrando essa oportunidade de que orientais guardam consigo, em suas moradas, altos valores, têm uma certa predileção por tais vítimas”, observa o delegado.

Os comerciantes estão com medo de voltar para casa. As duas armas foram apreendidas e só serão devolvidas depois de uma perícia, que vai demorar, no mínimo, 30 dias.SBT INTERIOR