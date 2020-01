Armados com revólver e facas, trio assalta trailer de lanche em Votuporanga

Roubo aconteceu na madrugada desta terça-feira (31), na Avenida João Gonçalves Leite. Ninguém foi preso.

Na madrugada de terça-feira (31), três indivíduos armados com um revólver e outros dois com facas renderam o proprietário de um carrinho de lanches, localizado na Avenida João Gonçalves Leite, em Votuporanga/SP, anunciando o assalto.

A vítima de 62 anos, contou na Central de Flagrantes que estava finalizando o expediente e, quando fechava seu carrinho de lanches, que fica alojado em um posto de combustíveis na referida avenida, foi surpreendido pelos criminosos.

Os indivíduos aparentavam ser jovens, com no máximo 22 anos, vestindo moletons e bonés; contudo fugiram rapidamente com R$ 180 que estava no bolso do trabalhador.

Aos policiais, a vítima contou que apesar do susto, não foi agredido fisicamente pelos indivíduos, que fugiram a pé – sentido Rua Ângelo Petenucci.

O caso foi registrado e encaminhado para o setor de investigações da Polícia Civil.