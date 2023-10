Polícia recupera parte de aparelhos celulares roubados após a prisão de suspeito de homicídio em Votuporanga

A megaoperação policial envolvendo as equipes da Polícia Militar e Polícia Civil que resultou na prisão do rapaz suspeito de ter executado Igor Santos Braga, 30 anos, vulgo “Igote”, na tarde do último domingo, no bairro Pozzobon, em Votuporanga, também possibilitou a recuperação de parte dos aparelhos celulares roubados na última quinta-feira, de uma loja de eletroeletrônicos na avenida Emílio Arroyo Hernandes – zona sul da cidade.

“Igote” e “Boy” foram identificados como sendo a dupla que assaltou a loja de celulares na avenida do bairro Pozzobon. Já na tarde deste domingo, “Igote” foi executado com pelo menos seis tiros de arma de fogo disparados supostamente pelo seu comparsa. Com a prisão de “Boy” as Polícias Militar e Civl (Delegacia de Investigações Gerais) recuperaram parte dos aparelhos eletrônicos roubados da loja.

De acordo com o que foi levantado pela reportagem do www.votunews.com.br os ladrões roubaram mais de 50 telefones celulares, outros objetos eletrônicos e dinheiro da loja. A equipe de investigadores da DIG agora busca localizar a outra parte dos objetos roubados e concluir o inquérito policial do roubo a loja e também do homicídio praticado por “Boy” contra o seu comparsa.

www.votunews.com.br