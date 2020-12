Aprevo entrega panetones e cestas aos pacientes da Unidade de Diálise

Ação é realizada todos os anos pelos voluntários da Associação em prol dos assistidos da Santa Casa

A Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) realizou uma ação de Natal em prol dos pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa. Na última semana, os voluntários, junto do Papai Noel, entregaram panetones, além de promover um café da manhã aos assistidos.

Também foi sorteada uma cesta natalina para cada turno. Os sortudos foram: Santo Martins Oliveira, Rosa M. F. Abra, Maria Seron, Rogério Mariano Mendonça, Valter José dos Santos e Eunice Motos Bocchi.

A presidente da Associação, Hermelinda Marcaci Olivo, contou a satisfação em poder promover mais uma ação de Natal aos pacientes da Diálise. “Ver o sorriso nos olhos de cada um ao receber um panetone nos enche de ânimo para continuar. Quem sai ganhando com certeza, somos nós, os voluntários. Esperamos continuar realizando nosso trabalho em 2021. Desejo a todos muita saúde e esperança de dias melhores”.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os envolvidos. “A Associação fornece ajuda fundamental para assistência aos pacientes da Diálise. Ficamos muitos felizes com essa parceria, que contribui para o atendimento humanizado, que sempre valorizamos. Em nome de toda a Diretoria, agradeço a cada voluntário e espero contar com eles no próximo ano”, disse.