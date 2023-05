Apresentadora e cozinheira Palmirinha Onofre morre aos 91 anos

Morreu neste domingo, 7, a apresentadora de TV e cozinheira Palmirinha Onofre, aos 91 anos. Ela sofria de problemas renais crônicos e estava internada desde o dia 11 de abril, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

A informação da morte da apresentadora foi divulgada pela família, no perfil oficial de Palmirinha no Instagram. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Ela deixa três filhas, três genros, seis netos e seis bisnetos.

A cozinheira passou por emissoras como Band, Record e Gazeta. “Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava”, diz o texto publicado pela família.

“Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar sua casa, dar educação e uma vida digna com qualidade para suas três filhas, Palmirinha é referência de mulher guerreira que também soube empreender e superar as dificuldades da vida”, completa a homenagem.

A publicação lembra que Palmirinha estreou na TV em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na TV Bandeirantes, o que possibilitou a descoberta de seu talento por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu lá por cinco anos.

Posteriormente, em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, ficando à frente do programa por mais de onze anos. Depois, teve oportunidade de apresentar o seu “Programa da Palmirinha” no canal fechado Bem Simples/FOX Life que ficou no ar até 2015.

Fora das telinhas, ainda fez sucesso nas telonas, em 2017, com uma participação especial no “Internet: O Filme”. Seu último trabalho na TV foi em 2019 como jurada no reality Chef ao Pé do Ouvido, da GNT. Palmirinha sempre foi convidada e teve importantes participações nos principais programas das emissoras nacionais, como Programa do Jô, Mais Você, Altas Horas, Domingão do Huck, Conversa com Bial, The Noite, entre outros.