NOTA DE FALECIMENTO: Falece Alayde da Silva Godoy, aos 96 anos de idade

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Alayde da Silva Godoy, natural de Onda Verde, São Paulo. Aos 96 anos, Alayde deixa um legado de amor e dedicação, sendo lembrada com carinho por todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-la.

Alayde deixa seus filhos Délcio da Silva Godoy, Lourivaldo da Silva Godoy, Eunice Godoy Caporalini, Antônio Carlos Godoy e Darcy Godoy Moraes.

O velório de Alayde está sendo realizado no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está marcado para as 8 da manhã deste domingo, dia 14, no mesmo local.

Neste momento de dor e saudade, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos de Alayde da Silva Godoy. .