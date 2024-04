Votuporanguense e Desportivo Brasil empatam sem gols na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3

O estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, foi palco de um jogo morno neste sábado (13), onde Desportivo Brasil e Votuporanguense não conseguiram balançar as redes, deixando o placar em branco. Com 1.251 torcedores presentes e uma renda de R$ 13.820, as equipes tiveram dificuldades em criar oportunidades claras de gol.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de criatividade e pela ausência de grandes chances de perigo. O Desportivo Brasil tentou arriscar alguns chutes de longa distância, mas esbarrou na boa atuação de João Paulo, goleiro do Votuporanguense, que defendeu sem grandes dificuldades.

A segunda etapa começou com um pouco mais de movimentação, e logo no primeiro minuto, Renan Chaves encontrou Cristhyan Noto, que finalizou de primeira, mas João Paulo fez uma boa defesa. Aos 11 minutos, o Votuporanguense teve sua melhor oportunidade com Wendel Júnior, que recebeu dentro da área e chutou com perigo, mas a bola foi segurada por Levy.

Aos 19 minutos, Nando, do Desportivo Brasil, salvou sua equipe ao desviar de cabeça um cruzamento que poderia ter encontrado Cristhyan Noto livre na área. E aos 43 minutos, Claudinho cabeceou uma bola cruzada, porém João Paulo mais uma vez mostrou segurança na defesa.

Com o empate em 0 a 0, Desportivo Brasil e Votuporanguense voltarão a se enfrentar no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. Quem vencer garantirá vaga na final e o acesso à Série A3. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.