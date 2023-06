Idoso de 75 anos morre após sofrer acidente de trator

Um idoso de 75 anos morreu nesta última terça-feira, (13/06/2023), depois de passar quase um mês internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), vítima de um grave acidente na vicinal entre Potirendaba e Mendonça (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem seguia com um trator e uma carreta pela vicinal, sentido Potirendaba x Mendonça, quando, por volta das 18h30, do dia 15/05, teria sido atingido na traseira por um Uno com placas de Bady Bassitt, que vinha logo atrás. O tratorista foi socorrido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde passou 28 dias internado, mas infelizmente acabou morrendo às 1h25 de ontem.

O motorista do Uno, de 59 anos, também sofreu ferimentos e foi socorrido, porém, não há informações sobre seu estado de saúde. No dia do acidente a perícia esteve no local e as causas deverão ser investigadas pela delegacia de Mendonça.

O corpo do idoso está sendo velado no velório de Mendonça e será enterrado às 18h30 no cemitério da cidade.

Gazeta do Interior