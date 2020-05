De acordo com o engenheiro civil e sanitarista José Mário Ferreira de Andrade, o município de Catanduva/SP não registrava chuva há mais de 60 dias. Em São José do Rio Preto/SP, também houve estiagem, mas de 37 dias.

“A aproximação da frente fria com o ar quente estacionado na região provocou ventos de até 14 Km/h vindos do quadrante Oeste. As chuvas foram, de uma forma geral, muito significativas. Elas aumentaram a umidade relativa média do ar para até 100%, abateram a poluição e reduziram a temperatura média para 19°C”, diz José Mário.