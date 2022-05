Após intensa perseguição policial pelas ruas de Votuporanga, adolescente é apreendido como motocicleta furtada

Policiais militares da Força Tática da PM de Votuporanga recuperaram uma motocicleta furtada nesta quinta-feira, na vizinha cidade de Valentim Gentil.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br ao iniciar o patrulhamento de Força Tática no início da tarde dessa quinta feira, foi irradiado via rádio furto em andamento de uma motocicleta por Valentim Gentil, onde um indivíduo de capacete branco subtraiu uma Honda Broz e tomou sentido Votuporanga. Em diligência para fazer o cerco, juntamente com as viaturas da área, já no setor sul da cidade, pela avenida República do Líbano, a equipe especializada deparou com a motocicleta já com a placa dobrada e seu condutor de blusa preta e capacete branco.

Ao notar a presença policial desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro Palmeiras I, Estação e São João, inclusive passando defronte a Escola Estadual “Esmeralda Sanches da Rocha” em alta velocidade na contramão de direção, cruzando a avenida Prestes Maia sem observar o trânsito, vindo a abandonar a motocicleta no jardim Umuarama e iniciando fuga a pé.

Policiais acompanharam de perto o indivíduo, que foi detido pela rua das Camélias.

Foi dado voz de apreensão ao menor e apresentado na Central de Flagrantes junto com a moto.

Pela Central de Flagrantes, a motocicleta foi devolvida ao seu legítimo proprietário e o adolescente, após ser ouvido, liberado ao seu genitor.