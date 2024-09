Após impugnação, Cleber Rocha reafirma compromisso com a população

O candidato a vereador de Fernandópolis, Cleber Rocha, recebeu de forma tranquila a decisão da Justiça Eleitoral que impugnou sua candidatura ao cargo no Legislativo. Demonstrando respeito à sentença de primeira instância, Cleber afirmou que sua campanha continua e que ainda está na disputa eleitoral.

Com confiança no processo judicial, Cleber Rocha deve protocolar recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), apostando na reversão da sentença impugnada. Ele se disse surpreso com a preocupação demonstrada por seus adversários, que, segundo ele, estão tentando impedir sua candidatura. Como líder comunitário, Cleber acredita que sua crescente popularidade entre as classes mais humildes da cidade provocou desconforto em lideranças políticas influentes.

“Acredito que o apoio que tenho recebido da população mais pobre, que sempre foi esquecida pelas gestões anteriores, é o que tem incomodado os poderosos. Continuarei lutando pela educação, segurança e infraestrutura para nossa periferia, que foi negligenciada nos últimos anos”, declarou Cleber Rocha.

Apesar da decisão judicial, o candidato do PSD reafirmou sua confiança na Justiça e nas orações do povo, mantendo firme seu compromisso de representar os mais necessitados. Cleber garantiu que sua campanha segue em frente, e ele continua como candidato a vereador em Fernandópolis.