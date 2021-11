Após 7 meses, Serrana volta a ter aumento de casos de Covid-19

O número de casos de Covid-19 voltou a crescer em Serrana, a primeira cidade do país a ter a população adulta vacinada em massa contra a covid-19, por meio do projeto S, do Instituto Butantã. A campanha foi feita no primeiro quadrimestre deste ano e imunizou 27.150 pessoas, com cobertura vacinal de 97,9%.

Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, os casos da doença triplicaram na cidade a partir de outubro. Em setembro foram registrados 179 casos, contra 563 em outubro. Já os números de internações e mortes por covid-19 não seguem o mesmo ritmo. Foram quatro mortes em setembro e três em outubro, informa a Pasta.

A Infectologista do Hospital Estadual de Serrana, Natasha Nicos Ferreira afirma que o número atual de casos é igual ao pico da onda no começo do ano. “Em fevereiro e março desse ano, a gente estava tendo em torno de 500 casos no mês – de 180 a 200 casos por semana e isso começou a acontecer de novo esse mês”, explica.

Ainda segundo a médica, Israel e Londres fizeram campanhas de vacinação mais intensivas igual em Serrana e após 6 e 8 meses também registraram aumento de casos. “Uma hipótese é que todas as vacinas com o tempo vão perdendo um pouco a eficácia e isso tem sido estudado por vários grupos até para se definir se precisa de reforço, quanto precisa de reforço, se é todo mundo, se é uma parcela das pessoas”.

Outros fatores

Outro dado que chama a atenção é que o número de casos nos idosos, subiu menos do que na população em geral, o que demonstra que a terceira dose, ou dose de reforço nas pessoas com 60 anos ou mais, tem impacto importante na redução dos sintomas graves e consequentemente de internações pela doença.

Além disso, há também o aspecto comportamental que impacta nos números gerais da pandemia. “Obviamente, a gente tem visto em todo lugar – quanto mais aumenta a vacinação, mais as pessoas estão saindo, vendo amigos, fazendo eventos maiores e isso com certeza aumenta a exposição e o aumento do número de casos”, conclui a médica. (Com EPTV)