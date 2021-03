Apaixonado, homem agride prostituta por não aceitar trabalho dela

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após agredir uma jovem de 21 anos em São José do Rio Preto (SP), neste domingo (7). De acordo com a PRF, a agressão aconteceu em um motel, localizado na rodovia BR-153.

O autor do crime também apedrejou o quarto do motel onde eles estavam e tentou fugir, mas foi abordado por policiais rodoviários federais na rodovia. Ele estava com a mão ensanguentada e, questionado sobre os ferimentos, disse que brigou com a namorada no motel e sofreu o ferimento após dar um soco em um espelho do quarto.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a jovem é prostituta e o homem estaria apaixonado por ela. A briga teria ocorrido por ele não aceitar o trabalho dela.

Em contato com a administração do motel, a PRF confirmou o caso e também foi informada sobre as agressões contra a vítima. O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Rio Preto junto com a mulher, que decidiu registrar a ocorrência. Ele vai responder por embriaguez ao volante e agressão. O caso será investigado.