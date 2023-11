Força-tarefa socorre sete vítimas de grave acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Floreal

A reportagem do votunews.com.br informa sobre um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde deste domingo, por volta das 17 horas, na rodovia Feliciano Sales Cunha – perímetro do município de Floreal.

De acordo com o que a reportagem apurou, o acidente acontece em frente ao Salão Regional das Testemunhas de Jeová – localizado às margens da rodovia Feliciano Sales Cunha, que liga Nhandeara a Floreal. A colisão envolveu dois automóveis e um caminhão, deixando ao menos sete pessoas feridas, três delas em estado grave.

Uma força-tarefa envolvendo as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga – Caminhão Auto-Bomba e Unidade de Resgate, viaturas do SAMU (Unidade de Suporte Avançado e Unidade Básica), além do SAMU de Nhandeara e ambulâncias municipais foram mobilizadas para atendimento a ocorrência e socorro às vítimas. Ainda conforme apurado pela reportagem, das sete vítimas feridas no acidente, quatro delas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Nhandeara com ferimentos difusos, mas sem gravidade.

Já três pessoas envolvidas na violenta colisão foram socorridas em um esforço conjunto das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU até o pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. O policiamento militar de área e a equipe da Polícia Militar foram acionados para o registro da ocorrência de acidente de trânsito. A Polícia Científica esteve no local e vai apontar as causas do acidente.

