AME Votuporanga reforça cultura de Segurança do Paciente com teatro educativo

O AME Votuporanga deu um importante passo para fortalecer a cultura de segurança do paciente ao realizar uma campanha, que utilizou o teatro como ferramenta educativa. A ação foi idealizada para conscientizar os colaboradores sobre o conceito de “near miss” – os chamados quase-erros, eventos que não atingem o paciente porque foram identificados e corrigidos a tempo. A iniciativa foi liderada pelo Núcleo de Segurança do Paciente, presidido por Claudia Cristina Canela, que também escreveu o roteiro da peça.

A encenação contou com a participação ativa dos próprios colaboradores, membros do Núcleo de Segurança do Paciente, que demonstraram, de maneira didática e envolvente, a importância da atenção e do cuidado em cada detalhe do processo de atendimento ao paciente. A história apresentada focou em um caso realístico: um paciente estava prestes a se submeter a uma postectomia, mas durante a entrevista pré-operatória foi identificado que uma informação crucial havia passado despercebida – sua alergia a um medicamento. O erro foi detectado antes da cirurgia, levando ao cancelamento do procedimento e, consequentemente, evitando um potencial dano à saúde do paciente.

Essa representação teatral não apenas trouxe à tona a gravidade de um possível erro, mas, sobretudo, exaltou a importância de uma equipe bem treinada e atenta aos mínimos detalhes. O “near miss” é um alerta poderoso de que as barreiras de segurança existem para serem seguidas e revisadas constantemente, protegendo a integridade do paciente e evitando complicações desnecessárias.

Claudia Cristina Canela destacou a importância do evento: “O conhecimento sobre os quase-erros nos permite adotar medidas de melhorias proativas. Para cada processo, existem barreiras que auxiliam a evitar erros. Quando seguimos essas barreiras com rigor, estamos garantindo uma assistência cada vez mais segura.”

Através da criatividade e do envolvimento de toda a equipe, o AME Votuporanga criou um ambiente onde o aprendizado e a prevenção caminham lado a lado. “Essa ação não só reforça o compromisso do AME Votuporanga com a excelência no cuidado, como também inspira todos os profissionais a serem protagonistas na construção de um sistema de saúde mais seguro, onde os pacientes são o foco e as falhas são tratadas com seriedade e antecipação. Iniciativas como essa mostram que, com dedicação e inovação, é possível transformar a rotina de trabalho e elevar a qualidade do atendimento, beneficiando diretamente todos aqueles que dependem dos serviços oferecidos”, finalizou Marilza Cardi, gerente do Ambulatório.