AME Votuporanga celebra o Dia das Crianças com uma ação cheia de carinho e acolhimento

O AME Votuporanga celebrou o Dia das Crianças com uma ação especial, repleta de alegria e cuidado, reafirmando seu compromisso com um atendimento humanizado e acolhedor, especialmente para os pequenos pacientes. Com diversas atividades lúdicas e a inauguração de um novo espaço sensorial, o evento ofereceu momentos inesquecíveis tanto para as crianças quanto para suas famílias.



O destaque foi a inauguração do painel sensorial, instalado próximo à recepção, pensado para estimular os sentidos das crianças e trazer mais leveza e diversão ao ambiente ambulatorial. O painel não apenas enriquece o espaço visualmente, mas também cria uma atmosfera acolhedora, ajudando os pequenos a se sentirem mais seguros e confortáveis durante a espera.



Priscila Sousa, coordenadora de Humanização do AME, ressaltou a importância de iniciativas como essa: “Nosso objetivo é que as crianças se sintam acolhidas desde o momento em que entram na unidade. Com esse painel sensorial e as atividades que preparamos, buscamos transformar o ambiente em um espaço mais leve e afetuoso, diminuindo a ansiedade e oferecendo uma experiência mais humanizada para nossos pacientes e suas famílias.”



Durante a comemoração, cada criança recebeu uma cartilha para colorir e giz de cera, incentivando a criatividade. A celebração ficou ainda mais alegre com a distribuição de pipoca, esculturas de balão e a entrega de um brinde em forma de bola. A presença de personagens fantasiados animou o espaço, proporcionando momentos de pura magia e descontração.



Marilza Cardi, gerente administrativa do AME, destacou a relevância desse tipo de ação: “Cuidar da saúde das crianças vai muito além do tratamento médico. Queremos que elas se sintam acolhidas em todos os momentos. Ao oferecer um dia de diversão e carinho, fortalecemos nosso compromisso com a humanização do atendimento, demonstrando que estamos atentos a todas as necessidades, físicas e emocionais, de nossos pacientes.”