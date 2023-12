Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica premiou três estudantes da escola com medalhas de bronze

Nesta semana, a equipe pedagógica do Colégio Unifev comemorou a premiação de três estudantes medalhistas na 26ª edição da Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O ato simbólico foi realizado na Cidade Universitária.

Estiveram presentes a diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Carmem Silvia Rodrigues Pascoal Sanches; a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; e o docente de ciências, Prof. Me. Bruno Benhocci.

Os destaques desse ano foram os alunos Enrique Pontes Passoni, Miguel José Pascoal Sanches e Maria Fernanda Soares Barco, que conquistaram medalhas de bronze na acirrada competição de conhecimentos.

Miguel comemorou a vitória com brilho nos olhos pelo feito. “É muito bom saber que competi em uma olimpíada nacional e consegui ganhar uma medalha entre tantos estudantes brasileiros que disputaram”, destacou.

Adriana parabenizou o trio. “Sempre incentivamos a participação de nossos alunos em todas as olímpiadas e auxiliamos na dedicação aos estudos. Aqui, os estudantes contam com o apoio de excelentes professores e material direcionado que intensifica a abordagem desses temas. As medalhas são uma premiação ao trabalho conjunto do Colégio, das famílias e de cada aluno”, finalizou.

OBA

A OBA é voltada para todos os estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas do país e se divide em quatro níveis. Os três primeiros são para alunos do Ensino Fundamental e o quarto para o Ensino Médio. Apenas os alunos do Ensino Médio que tirarem nota acima de 7 são convidados a participar de um segundo processo de seleção. No final, 20 alunos serão convocados para as etapas internacionais.