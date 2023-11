Bolsa Comunitária: Unifev divulga lista de candidatos classificados

40 estudantes da rede pública de ensino da região de Votuporanga serão contemplados com o benefício de bolsas 100% gratuitas.

A Unifev, por meio do seu Núcleo de Responsabilidade Social, divulgou em seu site hoje (16.nov), a lista de candidatos classificados no processo seletivo do Programa Bolsa Comunitária. Quarenta estudantes da rede pública de ensino de Votuporanga e região serão beneficiados com bolsas de estudo 100% gratuitas, válidas para cursos presenciais, exceto Medicina, com início em 2024.