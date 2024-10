Interessados em estudar nas Etecs de SP podem solicitar redução da taxa do Vestibulinho

Começa nesta terça-feira (29) o prazo para solicitar a redução de 50% no valor da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2025. O valor integral da inscrição é de R$ 39,85. O pedido deve ser feito pelo site vestibulinhoetec.com.br até as 23h59 do dia 30.

O benefício é válido para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, pré-vestibular, graduação ou pós-graduação, desde que, cumulativamente, recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.824) ou estejam desempregados.

O pedido de redução da taxa de inscrição deve ser feito no site vestibulinhoetec.com.br, acessando o menu “Redução” e preenchendo o formulário. Também é necessário anexar, via upload, os documentos comprobatórios, como comprovantes de escolaridade, de renda, de aposentadoria ou declaração de desemprego disponível no Anexo I da Portaria.

Todos os arquivos devem ser digitalizados, com tamanho não superior a 1MB, nos formatos ‘pdf’, ‘png’, ‘jpg’ ou ‘jpeg’. É indispensável o correto preenchimento da ficha de solicitação e o envio dos documentos, entre os dias 29 e 30 de outubro.

As Etecs oferecem computadores e acesso à internet para auxiliar quem deseja solicitar o benefício. Para informações sobre datas e horários de atendimento, é necessário entrar em contato diretamente com a escola.

O resultado da análise das solicitações será divulgado a partir das 15h do dia 5 de novembro no mesmo link em que foi realizado o pedido. Quem solicitar o benefício deve efetuar a inscrição no processo seletivo após a divulgação oficial do resultado.

O Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2025 oferece vagas para cursos Técnico, Ensino Médio integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e Especialização Técnica. Nos próximos dias, serão divulgadas as vagas e os cursos para cada unidade.

Conheça as principais datas do Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2025:

29 e 30 de outubro: prazo para solicitar redução da taxa de inscrição;

prazo para solicitar redução da taxa de inscrição; 31 de outubro a 26 de novembro, até 15 horas: inscrições para o processo seletivo das Etecs;

inscrições para o processo seletivo das Etecs; 11 de dezembro, a partir das 15 horas : divulgação dos locais de prova;

: divulgação dos locais de prova; 15 de dezembro, às 13h30: prova do Vestibulinho;

prova do Vestibulinho; 18 de dezembro, a partir das 15 horas : divulgação do gabarito;

: divulgação do gabarito; 13 de janeiro, a partir das 15 horas: divulgação da classificação geral.

Outras informações podem ser consultadas pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.