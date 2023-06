Alunos do Colégio Unifev são certificados pelo Proerd

Formatura foi realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” com a presença de 90 estudantes, familiares, professores, diretores e policiais militares

Os 90 alunos dos 5os anos do Colégio Unifev participaram, na noite da última quinta-feira (16/6), da entrega dos certificados do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido na Escola em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O evento realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” contou com alunos, familiares, professores, diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes e coordenadoras Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba e Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola.

O objetivo do programa é promover junto aos estudantes a conscientização por meio da orientação sobre temas como drogas e violência.

As atividades foram desenvolvidas pelos policiais e instrutores do Proerd, Gustavo Maciel Murari e Kleber Troiane, com aulas semanais durante o primeiro semestre. “Nós conseguimos, por meio do Proerd, estar mais próximos dos alunos. Eu acredito que o programa transforma vidas, mas é muito importante que os três segmentos estejam ligados, a escola, uma fábrica de sonhos; a polícia, a prevenção, realizando trabalho ostensivo, na garantia dos direitos civis; e a família, que é a base de tudo”, destaca Troiane.

“Há mais de 20 anos o Proerd tem papel fundamental na formação dos alunos do Colégio, levando conhecimentos para toda a vida”, disse a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.