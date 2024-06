Alunos do Colégio Unifev realizam Exposição “Arte em todas as Cores”

Alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental homenagearam o pintor Wassily Kandinsky.

Com muita criatividade e talento, os alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental do Colégio Unifev encantaram o público que compareceu para prestigiar a abertura da 1.ª Exposição de Artes, com o tema “Arte em Todas as Cores”, realizada no Espaço Startup da Cidade Universitária, na última sexta-feira (7/6), às 18h.

As telas, repletas de cores e formas, revelaram uma visão de mundo única e especial das crianças sobre o pintor homenageado Wassily Kandinsky, capturando a emoção abstrata presente em suas obras. Os trabalhos foram desenvolvidos sob a orientação da professora de Artes, Fernanda Cristina Casado Silveira Maluf.

A abertura contou com a presença da coordenadora do Colégio Unifev, Profª Esp. Renata Pasini Fuentealba; da diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; alunos, pais, familiares, professores e colaboradores. Os alunos Arthur Gallo Lemes, Miguel Zeferino Ribeiro e Luiza Motos Gentini fizeram o convite para a abertura da exposição.

Além da contemplação das obras, um telão apresentou aos visitantes um vídeo mostrando o processo de criação das telas pelos alunos. “Todo esse trabalho foi feito com muito amor e dedicação pelos nossos talentosos artistas”, completou a coordenadora pedagógica.

Em seu discurso, a diretora enfatizou que a exposição foi idealizada como uma simulação de galeria de arte, com o objetivo de oferecer aos alunos uma imersão no mundo artístico. “É com imensa alegria e satisfação que celebramos esta grandiosa exposição em homenagem ao mestre Wassily Kandinsky, um dos principais nomes do movimento expressionista abstrato. Ao organizarmos este evento, tivemos como objetivo proporcionar aos nossos pequenos alunos, iniciantes na vida das artes, a oportunidade de conhecer e apreciar a arte abstrata, desenvolvendo seu senso crítico e estético. Acreditamos que a arte é uma ferramenta poderosa de educação e transformação social. Ela nos permite ampliar nossos horizontes, conectar-nos com diferentes culturas e expressar nossos sentimentos de diversas maneiras”.

A exposição foi um verdadeiro sucesso, atraindo um grande público de visitantes. Para Reginaldo de Oliveira Borges e Carina Corte Borges, pais do aluno José Miguel Corte Borges, a experiência foi significativa. “Foi uma oportunidade de presenciarmos de perto o trabalho desenvolvido em sala de aula e observar o quanto eles desenvolvem sua criatividade e imaginação”.

Thiago Henrique da Silva e Michaela Rocha Silva, pais da estudante Alice Rocha da Silva, também aprovaram a iniciativa. “Gostamos muito da exposição, foi bem elaborada e as obras das crianças ficaram lindas. É importante desde cedo incentivar à arte e estimular o desenvolvimento do lado artístico deles”.

A professora de artes finalizou explicando que a ideia surgiu dentro da própria sala de aula, nas atividades da apostila do Sistema de Ensino Objetivo. “Trabalhamos as cores primárias com o Pré I, as primárias e as secundárias com o Pré II, e os primeiros anos já se aventuram no mundo de Kandinsky, que foi um grande pintor russo. Toda a cultura, a biografia e até a criatividade do próprio autor foram colocadas pelas crianças nas telas que hoje enfeitam essa exposição”, encerrou.