Auditor fiscal da Receita Federal, de São José do Rio Preto, se reuniu com universitários e docentes de Administração e Ciências Contábeis

Mais de 250 alunos e docentes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UNIFEV participaram, na noite de quarta-feira (dia 04), de uma palestra sobre Imposto de Renda na quadra do Complexo Esportivo, na Cidade Universitária.

O auditor fiscal da Receita Federal, Mauro José da Silva, de São José do Rio Preto, desenvolveu conceitos e práticas da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).

Para o universitário José Roberto Peres, do curso de Ciências Contábeis, “o assunto é bem atual, pois o prazo para declarações está aberto. É muito importante para nós, alunos, recebermos ainda mais conhecimento e dicas sobre o tema”.

A coordenadora das graduações, Profa. Ma. Lilian Sanches Rodrigues, explicou que a oportunidade de promover a palestra surgiu a partir de uma parceria da UNIFEV com a Receita Federal. “Essa troca de conhecimento é um dos diferenciais dos nossos cursos, porque proporciona aos estudantes contato com as principais novidades do mercado de trabalho, como, nesse caso, atualizações sobre a declaração para 2022”, completou.

“Foi um prazer, mais uma vez, estar presente na UNIFEV para capacitar esses estudantes. Comentamos sobre as principais novidades da legislação e do programa do Imposto de Renda”, finalizou o auditor Silva.