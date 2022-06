Senac Votuporanga está com inscrições para diversos cursos rápidos e gratuitos

Se manter conectado com as novas demandas e realidades do mercado é fundamental para qualquer profissional, tenha ele o objetivo de inserção no mercado de trabalho, recolocação profissional, mudança de carreira ou até mesmo o empreendedorismo. Por isso, muitas pessoas aproveitam as férias para fazer cursos livres que podem ser concluídos em pouco tempo e que estão alinhados com suas necessidades pessoais e profissionais.

“Os cursos rápidos acompanham a realidade tão ágil do mercado, eles são dinâmicos e oferecem ganho imediato de aprendizagem. Por isso, são muito procurados por pessoas que buscam uma capacitação rápida na sua área de atuação e também por aqueles que gostariam de ter um primeiro contato com alguma área antes de buscar uma formação específica. Além disso, são uma oportunidade de aprendizado direcionado, desenvolvimento de habilidades e práticas específicas, estimulam o networking, aperfeiçoam e valorizam o currículo. São ótimos para alavancar a carreira durante as férias”, afirma Mariane de Almeida Arantes Roldão, Técnica de Desenvolvimento Profissional do Senac Votuporanga.

E o Senac Votuporanga está com inscrições abertas para diversos cursos de curta duração e gratuitos que começam em julho. Entre as ofertas estão Photoshop para Mídias Sociais, Segurança na Operação de Empilhadeiras, Reciclagem para Bombeiro Civil, Excel 2019, Business Intelligence com Power BI, Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena e Como Falar em Público.

Em sua maioria, os cursos são indicados para pessoas a partir dos 16 anos. No entanto, cada um tem um pré-requisito específico de idade e escolaridade para participação. Além de uma política de desconto de até 50% para as vagas pagas, a unidade disponibiliza bolsas de estudo 100% gratuitas.

Para pleitear uma das vagas do Programa Senac de Gratuidade, o candidato deve comprovar renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais. Para calcular, some quantas pessoas moram com você (incluindo crianças e idosos) e, depois, some a renda de todos. Pegue o valor total e divida pela soma da quantidade de pessoas. O resultado deve ser menor ou igual a R$ 2.424,00.

As inscrições para as bolsas começam sempre 20 dias antes do início das aulas do curso escolhido, a partir do meio-dia, pelo site https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

No site você também pode conhecer mais sobre o Senac Votuporanga, os cursos ofertados e suas inscrições.

Serviço:

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista, Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga