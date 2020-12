Alunos da Faculdade FUTURA colam grau virtualmente

Os formandos 2020 de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos participaram da cerimônia por videoconferência

A Faculdade FUTURA realizou na última sexta-feira (18/12) sua segunda Colação de Grau Virtual. Os formandos 2020 de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos participaram da cerimônia de colação de grau virtual por meio de uma videoconferência do Google Meet. O novo formato, devido à pandemia do novo coronavírus, ganhou um toque a mais de tecnologia sendo transmitido ao vivo através do Youtube.

A cerimônia de colação de grau, foi presidida pela Diretora de Políticas Acadêmicas, Profa. Me. Neuraci Rocha Vidal Amorim e teve a participação dos coordenadores, Prof. Me. Tiago Moreno e Prof. Me. Sileno Ortin, o Gerente Administrativo Ricardo David Lopes, a secretária acadêmica Ana Marcia Leite, além de todos os docentes dos cursos.

O meio remoto impossibilitou algumas formalidades e tradições, sem, no entanto, deixar se perder a emoção que um momento como esse carrega. O último encontro do ano letivo teve direito a discursos emocionantes de alunos e professores.

Graças à tecnologia, todos os formandos participaram simultaneamente deste ato e também puderam sentir o calor dos aplausos, já que toda cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal da Faculdade FUTURA, no YouTube (continua disponível pelo link: https://cutt.ly/eyU8c28).

Administração Ciências Contábeis Pedagogia Téc. Gestão de Recursos Humanos Juramentista Matheus Euclydes Bortolóz Gabriel Sadoco Silva Rose Meire Bonvicini Karina Cristine Ferrari da Silva Orador (a) Kayla Mariellen Okoti Luiz Carlos dos Santos Adriana Cristina Ribeiro de Deus Karina Cristine Ferrari da Silva Láurea Acadêmica Kayla Mariellen Okoti Jemima Silva Gimenez Thayná Fernanda Silveira Karina Cristine Ferrari da Silva

O esforço de professores e alunos neste ano especialmente desafiador foi reconhecido nos discursos dos Paraninfos: Jairo Bertelli Francisco Pereira (Administração), Vinicius Guiraldelli Barbosa (Ciências Contábeis), Melka Carolina Faria Catelan (Pedagogia) e Murilo Martins Marcos (Gestão de Recursos Humanos).

Em seu nome e do Grupo Educacional FAVENI, a Gestora de Políticas Acadêmicas, Neuraci, aconselhou os formandos de que o estudo não acaba nesta etapa pois estamos em constante aprendizado. Segundo ela, a vida oferece desafios e estes não devem ser obstáculos ou recuos, mas que devem servir de molas propulsoras para novos voos. A gestora agradeceu a presença de todos, se despediu dos alunos e deu boas-vindas aos novos profissionais graduados pela Faculdade FUTURA.

Este foi mais um dos eventos que a Faculdade FUTURA realizou como êxito em ambiente virtual. Com a suspensão das atividades presenciais, a Instituição adaptou-se rapidamente, modernizou e ampliou suas plataformas digitais, garantindo assim, o direito à educação e a qualidade do conteúdo oferecido ainda que remotamente.

Vestibular

A Faculdade FUTURA está com inscrições abertas para seu Vestibular de Verão 2021- Online ofertando vagas nos cursos presenciais noturnos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing e Logística, além de Pedagogia e Ciências Contábeis a distância.

Este ano, tanto as inscrições quanto as provas serão online pelo endereço www.faculdadefutura.com.br. Mais informações: (17) 3405-1212 ou (17) 99665-1349 (WhatsApp).

Descontos

Com a campanha “Aqui calouro tem desconto” a FUTURA oferece todos os cursos presenciais com mensalidades a R$250 durante o primeiro ano. Também de acordo com a nova política de descontos, vários benefícios poderão ser concedidos aos alunos de acordo com cada situação (transferências, indicações, retornos, parcerias e convênios).