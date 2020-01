Alunos ganhadores de concurso da Mostra UNIFEV são premiados com bolsas de estudo

Na noite dessa segunda-feira (20), o Centro Universitário de Votuporanga realizou uma cerimônia de premiação aos alunos ganhadores do Concurso Desempenho, realizado durante a Mostra UNIFEV, em 2019. Ao todo, quatro estudantes foram contemplados com uma bolsa de estudo de 50%, válido para o 1º semestre de 2020.

Os vencedores são: Amanda Livia Costa Pereira Grillo (Educação Física); Camila Rodrigues Restrepo Garcia (Psicologia); Matheus Cesar Fontes (Direito) e Sabrina da Silva Pitta (Medicina Veterinária).

Durante a entrega, realizada em uma cerimônia privada no Campus Centro, estiveram presentes o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, os premiados e seus familiares.

A vencedora Camila, de 19 anos, já esperava pelo resultado positivo. “Comecei a trabalhar, recentemente, para pagar os estudos. A bolsa, com certeza, foi um alívio financeiro e vai ajudar muito”, enfatizou.

Adriana Pereira, mãe da Amanda, ficou orgulhosa pela conquista da filha. “Ela tem uma base de conhecimento muito boa, sempre estudou no Colégio Unifev. A Instituição está de parabéns pelo estímulo educacional”, disse.

Para Gastaldon, o momento foi um coroamento aos jovens pelo desempenho deles na Mostra. “Mais uma vez a UNIFEV contribuiu com seu papel e possibilitou a esses jovens ingressar no Ensino Superior, por meio desse desconto”, destacou.

CONCURSO

Na edição de 2019, a tradicional feira de profissões da UNIFEV mudou o seu formado e ofereceu inúmeras palestras e atividades interativas, todas organizadas pelos 34 cursos de graduação da Instituição.

Nos dois dias do evento, os visitantes foram divididos em equipes identificadas por cores. A participação efetiva dos alunos nos espaços de palestras e/ou atividades, de acordo com a cor de sua pulseira, gerou pontos para o seu respectivo grupo.

As equipes que mais pontuaram e, consequentemente, as vencedoras, foram as das cores branca e laranja. A escolha dos quatro contemplados com a bolsa foi feita conforme a maior pontuação no Vestibular UNIFEV de outubro e, também, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).