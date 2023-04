Aluno de 12 anos faz lista de colegas que seriam assassinados por ele

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um aluno de 12 anos produziu uma lista com nomes de outros estudantes que seriam assassinados por ele na escola estadual José Felício Miziara, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados na escola pela diretora da instituição. Ela disse para a equipe que a lista teria sido produzida pelo jovem, de 12 anos.

No papel ele teria colocado nomes de outros alunos que ele irá matar, depois de ter sofrido bullying. Após a diretora conversar com o estudante, ele entregou a carta em mãos.

O caso foi registrado como falsa alarma e será investigado pelo 5º Distrito Policial da cidade. Medidas internas na escola foram tomadas com relação ao aluno.

Em agosto do ano passado, três adolescentes foram detidos depois de planejar um ataque na mesma instituição de ensino. Com um deles os policiais apreenderam canivetes, uma arma e também um caderno com planos de ataque.

Gazeta do Interior