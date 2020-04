Ainda sem data, Paulistão Série A2 será “concluído em campo” e pode ter jogos com portões fechados

Marcello Stringari, presidente do Votuporanguense participou por videoconferência de uma reunião nesta quinta-feira (16), na FPF. A expectativa é de que próximo “encontro” defina o reinicio da competição.

A Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam o Campeonato Paulista Série A2 – 2020 decidiram que o torneio “será concluído em campo” e que as partidas restantes serão realizadas “inicialmente com portões fechados”.

A decisão foi tomada durante uma videoconferência nesta quinta-feira (16), que contou com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e dirigentes dos clubes da Série A2, incluindo o presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcello Arenas Stringari.

Veja os principais tópicos da reunião:

O Paulistão será concluído dentro de campo;

Não há data, porém, para o retorno da competição; uma nova conferência em vídeo servirá para essa definição;

Os jogos poderão ser realizados inicialmente com portões fechados, evitando assim aglomerações;

A Comissão Médica da FPF vai desenvolver um protocolo de segurança para proteção de todos os envolvidos nos jogos.

O Campeonato Paulista foi interrompido por causa da pandemia do coronavírus quando faltavam duas rodadas para o fim da fase de grupos e mais as quatro datas previstas para os mata-matas.

Os clubes preveem problemas com a administração do elenco, já que contratos de muitos jogadores venceram ou estão por vencer.

O governo do Estado de São Paulo decretou isolamento social até o dia 22 de abril – quarta-feira da semana que vem – e é provável que o prazo seja renovado.

Veja abaixo a nota oficial da FPF:

“Comunicado – Videoconferência Paulistão A2 Sicredi 2020

A Federação Paulista de Futebol e os Clubes do Campeonato Paulista Série A2 – 2020, em reunião virtual realizada nesta quinta-feira, 16 de abril de 2020, por unanimidade, chegaram ao seguinte entendimento sobre a situação atual provocada pelo COVID-19:

– Respeitando os milhões de torcedores, os parceiros comerciais dos clubes e da competição e ao Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão, o Campeonato Paulista Série A2 – 2020 será concluído em campo, conforme estabelece o regulamento da competição;

– Devido ao cenário de Pandemia, não foi definida nenhuma data para a retomada, que somente será acordada em nova videoconferência a ser agendada, seguindo as determinações das autoridades públicas de saúde;

– Os jogos poderão ser realizados inicialmente com portões fechados, evitando qualquer risco de aglomerações;

– O Campeonato cumprirá a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e a Legislação geral vigente, bem como, o estatuto da Federação Paulista de Futebol e os regulamentos geral e específico da competição;

– A pedido dos clubes, para a conclusão do Campeonato, os Departamentos de Competições, Registro e Jurídico da FPF estudarão a possibilidade de inscrição de atletas de base que não se enquadrem nos critérios da Lista B já previstos;

– A Comissão Médica da FPF está trabalhando no desenvolvimento de um protocolo de segurança, que proteja a saúde e integridade de todos os envolvidos nos jogos.

A FPF e os clubes do Campeonato Paulista – Série A2 entendem que as dificuldades de organização de datas e a possibilidade de realização de jogos com portões fechados geram consequências comerciais e técnicas negativas para todos. No entanto, prevaleceu a convicção de todos de que a priorização da saúde e da segurança dos milhares de profissionais envolvidos no futebol se faz necessária nesse momento, e é o princípio que guiará todas as nossas decisões.

