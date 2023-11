Agronomia Unifev realiza ações sociais em Votuporanga

Alunos da graduação criaram e fizeram manutenção em hortas de entidades e escola estadual da cidade:

O curso de Agronomia da Unifev realizou ações comunitárias na Escola Estadual “Profa. Esmeralda Sanches da Rocha”, no asilo São Vicente de Paulo e na Associação Beneficente “Irmã Elvira”, recentemente, em Votuporanga.

Na primeira, foram cultivadas mudas de alface de cabeça, de alface crespa, de couve-flor e berinjela. A ação visou à transmissão de conhecimento dos alunos da graduação em agronomia para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio da escola. “Realizamos a limpeza da área, o dimensionamento dos canteiros e o plantio. Agora, os adolescentes ficam responsáveis pela manutenção e irrigação da horta”, destacou o docente responsável pela atividade, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale.

No asilo, os universitários plantaram mudas de alface de cabeça, de alface crespa, de couve-flor, de berinjela, de jiló, de couve e de brócolis. A ação visou à revitalização da horta do asilo, que é cuidada por um idoso, que recolhe os produtos para serem preparados pelas cozinheiras.

“O nosso objetivo foi aumentar a quantidade de produtos produzidos na horta e incentivar a participação de mais idosos nos cuidados com ela. Além de ser uma atividade terapêutica, o plantio também ajuda a manter uma alimentação mais saudável”, informou o docente que supervisionou a atividade, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva.

Já na Associação “Irmã Elvira”, os estudantes cultivaram mudas de alface de cabeça e crespa, além de sementes de rúcula, cenoura e beterraba. “Nesse local, preferimos fazer a hortinha em vasos, do tipo jardineiras, para facilitar o acesso de todas as crianças assistidas, que podem irrigar as mudinhas e depois recolherem os produtos para o consumo”, disse a coordenadora da graduação e docente responsável pela ação, Profa. Ma. Mariana Aparecida Barbará. “Além disso, no próximo dia 25, voltaremos aqui para fazer a limpeza de um outro local para a sua revitalização e plantar algumas espécies medicinais”, finalizou