Universitários revitalizaram horta do Lar São Vicente de Paulo; hortaliças também foram doadas

Recentemente, o curso de Agronomia da Unifev realizou uma ação de responsabilidade social no Lar São Vicente de Paulo, em Votuporanga. Alunos do 10° período da graduação foram responsáveis por revitalizar a horta da entidade.

Sob a supervisão da coordenadora Profa. Ma. Mariane Barbará, onze estudantes participaram da ação de limpeza da área, preparação do solo e cultivo de mudas de cebolinha, couve, hortelã, batata-doce, chuchu e erva-cidreira.

Segundo Mariane, o resultado é fruto da solidariedade de todos os envolvidos. “A área estava improdutiva, e o trabalho foi grande, mas todos se comprometeram e doaram mudas e empenho para o espaço ser totalmente renovado. Além disso, os estudantes orientaram o responsável pela horta sobre irrigação e cuidados que garantem a fertilidade do solo a longo prazo”, explicou.

Para a coordenadora do setor de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, todo envolvimento reflete o compromisso que a Instituição possui com as entidades assistenciais e a comunidade de Votuporanga.