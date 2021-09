Secretaria de Direitos Humanos é ponto de distribuição do projeto Prato Solidário

Iniciativa é do Fundo Social em parceria com as entidades; ponto central auxilia na entrega da alimentação para as pessoas em situação de rua

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, entre todas as ações e serviços já prestados ao público, tem sido um local para ajudar ainda mais as pessoas que não possuem condições de se alimentar.

Por meio do projeto Prato Solidário, idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria de Direitos Humanos tem feito a entrega diária de aproximadamente 60 marmitas destinadas pelas entidades, para a população em situação de rua e em vulnerabilidade social que não possuem condições de ir até as entidades que distribuem as refeições já prontas.

O secretário Emerson Pereira explicou que as refeições são preparadas pelas entidades Irmão Mariano Dias e Bezerra de Menezes, localizadas na região sul da cidade. A estratégia foi oferecer as marmitas na própria secretaria, que está localizada na região central da cidade, próxima de locais onde normalmente estão concentradas as pessoas em situação de rua.

“A fome existe e está ao nosso lado. Ao trazer estas marmitas para a Secretaria e fazer a distribuição aqui mesmo, as pessoas em situação de rua podem fazer sua refeição com dignidade, todas sentadas ou até mesmo retirar e almoçar em outro local”, disse o secretário.

Emerson destacou que a vinda da população em situação de rua para a Secretaria de Direitos Humanos ainda possibilita oferecer várias ações, como passagem para a cidade de origem, acolhimento institucional, internação clínica, inscrição para vaga no projeto Votuporanga em Ação 2, entre outros. A entrega de kits de higiene pessoal, contendo pasta e escova dental, sabonete e aparelho de barbear também é realizada pela Secretaria, bem como a distribuição de absorventes íntimos como parte destes kits para as mulheres.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, tem acompanhado as entregas na Secretaria de Direitos Humanos. Segundo ela, a estratégia de distribuição só veio a somar com o único objetivo do projeto: ajudar o próximo que não tem condições de se alimentar. “Fiquei emocionada em saber que a Secretaria tem sido esse ponto de apoio para quem precisa. E nossa intenção é ajudar quem necessita do apoio do poder público”, disse.

A Secretaria de Direitos Humanos fica na rua São Paulo, 3771, esquina com a rua Pará. A entrega das marmitas ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h. Mais informações podem ser obtidas pelo 3422-2770.