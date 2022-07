Fabiana e Gabriela Nascimento são egressas do curso de Direito da UNIFEV; elas estudaram na mesma turma e se formaram pela Instituição no ano de 2020

Duas gerações buscam o mesmo sonho: tornar-se advogadas para atuar na defesa da sociedade. Foi com esse propósito que mãe e filha, egressas do curso de Direito da UNIFEV, não mediram esforços, dedicaram-se e conquistaram a aprovação no Exame da Ordem. Juntas, selaram o compromisso e receberam a carteira para o exercício da profissão ao lado de mais 16 novos advogados, em solenidade realizada na última sexta-feira (dia 15), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil de Votuporanga.

Quando anunciadas, Fabiana S. Gomes Nascimento, de 45 anos, e Gabriela S. Nascimento, 24 anos, foram à frente da mesa das autoridades, diante de muitos aplausos e expressões de surpresa, e receberam as carteiras das mãos da Diretoria da OAB de Votuporanga. “É muito importante receber essa carteira, e, sendo ao lado da minha filha, a realização deste sonho torna-se ainda mais especial”, comemorou Fabiana.

Gabriela falou da emoção em receber a carteira junto à mãe. “Estudamos sempre juntas e passamos pela mesma prova. Agora estamos aqui recebendo as nossas tão sonhadas carteiras. Toda nossa dedicação valeu a pena e com muita alegria compartilho esse momento com a minha mãe”, frisou Gabriela.

O diretor-presidente da subseção, Dr. Adelino Ferrari Filho, afirmou que, em décadas participando da entrega de carteiras, nunca havia presenciado algo tão emocionante quanto o acontecido. “Hoje foi um dia muito especial para todos nós. Além de inserir no mercado de trabalho novos profissionais extremamente capacitados, acompanhamos a história de uma família. Duas mulheres, mãe e filha, que abdicaram de muita coisa para conseguirem estudar e se formar para chegarem até aqui. Parabenizo elas e todos os demais advogados”, ressaltou.

A sexta-feira também foi de emoção em dose dupla para a Elora Dekaminavicius, que completou mais um ano de vida no mesmo dia em que recebeu a sua carteira. “Foi um período intenso de estudos, mas a sensação de ver o meu nome na lista de aprovados é indescritível. Quando eu vi que a entrega do documento seria no meu aniversário, a sensação foi ainda mais especial”, comentou.

O coordenador do curso, Prof. Me. André Luís Herrera, afirmou que foi um prazer para ele e toda a Instituição participar de mais um momento tão emocionante na vida dos egressos. “É uma satisfação imensa participar, mais uma vez, desse momento tão especial na vida dos nossos, agora, ex-alunos. Chegar aqui é o resultado de muito esforço e dedicação dos estudantes e do corpo docente, além de toda a infraestrutura e diretoria”, afirmou.