Cabelegria doa perucas a pacientes do Hospital de Base

Foi realizada nesta segunda-feira, dia 16, a ação do Cabelegria, no Instituto do Câncer (ICA) do Hospital de Base. O truck ficou estacionado na instituição até às 14h e, durante o evento, a Ong doou perucas para pacientes que perderam o cabelo durante o tratamento de câncer. Voluntários também doaram mechas de cabelos.

Para o Chefe da Oncologia Clínica do HB, Dr. Daniel Vilarin Araújo, ações como da Cabelegia contribuem diretamente na autoestima das pacientes. “Esta é uma ação importante e muito positiva. A perda do cabelo é algo estigmatizante e difícil. A possibilidade da mulher poder sair de casa com a peruca, sem atrair a atenção, faz com que a autoestima aumente. Isso reflete até no tratamento”, afirma o médico.

A psicóloga Sandra de Oliveira recebeu uma das perucas doadas pela Ong. “Ao saber do diagnóstico é um momento delicado e difícil. Porém, durante o tratamento quando acontece a queda do cabelo, é ainda mais complicado. Meu cabelo era bastante comprido e, com 15 dias de quimioterapia, os fios começaram a cair. E desde então estava usando lenços, mas hoje estou voltando para casa com cabelo e é muito boa essa sensação. Elevou muito a minha autoestima”, explica.

“Eu não escolhi a minha peruca, ela me escolheu. Foi feita exatamente para mim, nem precisou de ajustes. Estou voltando outra mulher para casa. Fiquei muito feliz”, afirmou Diva Correia Leite.

A voluntária da Ong, Juliana de Souza Joaquim, fala do bem estar que a ação proporciona. “Não tem como descrever este sentimento de ajudar o próximo. Ver o sorriso nos rostos destas mulheres é muito gratificante. Ainda mais para mim que já estive na Ong não como voluntária, mas sim para retirar uma peruca. Hoje venci o câncer e estou aqui para contribuir com bem estar destas pacientes”, diz.

Pacientes que não puderam ir até o Hospital de Base, podem solicitar uma peruca pela internet. Basta acessar as redes sociais da Cabelegria ou enviar um e-mail para cabelegria@gmail.com com os documentos digitalizados: laudo médico, RG, CPF, comprovante quimioterápico e comprovante de residência.

Durante a ação no Ambulatório, foram doadas sete perucas, porém, a instituição recebeu muitas doações de cabelo para confecções de novas perucas. Uma das doações foi feita pela Dra. Mariana L. Buka. “Fui encarregada de fazer a logística. Minha prima fez a doação das mechas e eu trouxe até o truck”, diz.

Doação de mechas por caixa postal

A Ong Cabelegria recebe doações por caixa postal. Todos os tipos de cabelo, com mais de 20 cm, podem ser enviados para:

Caixa Postal 75207

São Paulo/SP

CEP 02415-972