Agentes de saúde intensificam ações de prevenção a dengue neste sábado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ação será realizada nos bairros Pozzobon e Vila Marin.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Vigilância Ambiental, realizará novo mutirão contra a Dengue neste sábado (18.nov). Na ocasião, os agentes de saúde realizarão visitas domiciliares, das 7h às 13h, nos bairros Pozzobon e Vila Marin.

A ação está prevista para ser realizada também nos dias 25 de novembro, 9 e 16 de dezembro, em outras regiões da cidade. O trabalho de intensificação faz parte do calendário das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no município.

O objetivo da ação é oportunizar o acesso aos locais de difícil vistoria durante a semana, por meio do controle de criadouros e eliminação de focos do mosquito. Até o momento, já foram registrados 876 casos de dengue no município e 98 seguem em investigação.

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas de combate, como por exemplo, a limpeza de quintais e terrenos.

Ao apresentar os sinais e sintomas, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, é importante procurar uma unidade básica de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.

As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso.