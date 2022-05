Agente da DISE prendem homem com arma de fogo e farta munição em Votuporanga

Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Votuporanga – DISE prenderam na manhã desta sexta-feira, dia 13, uma pessoa e uma arma de fogo com carregadores e farta munição.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br na manhã desta sexta-feira, Policiais da DISE de Votuporanga após investigações acerca do tráfico de drogas, diligenciaram até uma residência no bairro residencial Vilar III, onde após buscas no referido imóvel localizaram uma pistola automática marca Glock calibre 9mm, além de um carregador normal, um carregador prolongado, um carregador tipo caracol e 150 munições calibre 9mm intactas.

Os policiais civis deram voz de prisão ao homem, que reside no imóvel, por posse de arma de fogo sendo conduzido a sede da DISE onde foi autuado em flagrante pelo Delegado de Polícia Dr. Allan Francisco Athayde Soares, delito este que se amolda no Estatuto do Desarmamento.

Após os trabalhos de polícia judiciária o homem será conduzido para uma Unidade Prisional da região ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.