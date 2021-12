Aeronave personalizada de Mickey Mouse aterrissa em Rio Preto

Avião faz parte da ‘Frota Mais Mágica do Mundo’ da Azul Linhas Aéreas

Aeronave da Azul Linhas Aéreas com pintura inspirada no célebre personagem Mickey Mouse da Disney aterrissou às 14h15 desta terça-feira, dia 7 de dezembro, no aeroporto de São José do Rio Preto.

A aeronave faz parte da Frota Mais Mágica do Mundo, composta por quatro aeronaves especiais, cada uma com um personagem da Disney.

Personalizado em vermelho, amarelo e preto, o avião, um AirbusA320neo, homenageia àquele que deu início a maior magia do mundo, Mickey Mouse, e está voando em rotas domésticas para quase 50 aeroportos brasileiros.

Ele já tinha passado por Rio Preto no dia 20 de novembro.