Adolescente morta com a mãe e o irmão pelo ex foi executada com tiro na cabeça e achada de joelhos, diz polícia

Leandro dos Santos Caetano, de 36 anos, também matou o cachorro da família e, em seguida, cometeu suicídio. Caso foi registrado na tarde de terça-feira (24), no bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui (SP). A adolescente Mariana Pires Tondati Champan, de 16 anos, morta ao lado da mãe e do irmão pelo ex-namorado, foi executada com um tiro na cabeça e achada caída de joelhos, segundo o delegado responsável por investigar o caso, Guilherme Melchior Valera. O crime foi registrado em uma casa do bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui (SP), na tarde de terça-feira (24). O vigilante Leandro dos Santos Caetano, de 36 anos, cometeu suicídio depois de atirar contra as vítimas e em um cachorro da raça pitbull. De acordo com delegado Guilherme Melchior Valera, equipes da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e, por volta das 18h, encontraram mãe e filhos mortos dentro da casa. “Ele, possivelmente, atingiu primeiro a mãe da adolescente, que estava sentada no sofá. Foi até o banheiro e atingiu o irmão da adolescente, que estava tomando banho. A adolescente, provavelmente, se ajoelhou, implorando pela vida. Ele a executou com um tiro na cabeça. Ela caiu ajoelhada, de frente no chão”, afirmou. Depois de matar Daiana Cristina Pires, de 39 anos, Igor Markelli Ferreira Pires, de 24, e Mariana Pires Tondati Champan, de 16, o vigilante saiu da residência, descarregou os cartuchos deflagrados e colocou mais duas munições. “Com essas duas munições, provavelmente, ele executou o cão da raça pitbull, voltou para dentro da residência, sentou ao lado da adolescente, deu um tiro na cabeça e caiu em cima dela. Foi o que conseguimos apurar no lugar dos fatos”, disse o delegado. Leandro dos Santos Caetano cometeu suicídio depois de matar três pessoas da mesma família — Foto: Reprodução/Facebook Ainda conforme o delegado, um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar a motivação do triplo homicídio seguido de suicídio. “Pelo que conseguimos levantar com populares, o vigilante teria um relacionamento amoroso com a adolescente de 16 anos. Aparentemente, ele havia subtraído esse revólver calibre 38 do posto de trabalho. Vamos tentar ouvir testemunhas e, principalmente, os familiares da vítima para saber se havia alguma situação de violência doméstica pretérita entre o autor e a adolescente”, explicou. Nesta quarta-feira (25), os corpos de Mariana, Daiana e Igor serão velados no salão paroquial de Braúna (SP). O sepultamento está marcado para manhã de quinta-feira (26).