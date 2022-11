Acidente entre um caminhão e uma van ocorreu na rodovia Washington Luís

Segundo informações da Polícia Rodoviária, os dois veículos seguiam no sentido no mesmo sentido, quando o caminhão colidiu na traseira da van. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Após o impacto, o motorista da van perdeu o controle da direção e capotou no acostamento da pista. O adolescente, que estava na van, morreu no local do acidente. As outras pessoas foram atendidas em hospitais da região, principalmente de Catanduva.