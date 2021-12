Adolescente morre após tomar choque ao usar o celular carregando

O adolescente Max Willyan dos Reis Gomes, de 14 anos, morreu após tomar um choque elétrico em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), familiares contaram que ele levou a descarga ao usar um celular que estava carregando na tomada.

O acidente aconteceu na noite de sábado (18) em uma chácara a cerca de 5 km da cidade. Ainda de acordo com os socorristas, os familiares disseram que Max estava no fundo da casa, com uma extensão e mexendo no aparelho quando sofreu a descarga elétrica.

De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, testemunhas disseram que escutaram um forte barulho, e quando foram até os fundos da casa, perceberam que o adolescente havia sido arremessado a alguns metros da tomada.

A família não soube informar os policiais se a descarga elétrica veio do celular ou da extensão que o garoto segurava.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, onde deve passar por perícia médica.