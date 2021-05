Traficante é preso pela Força Tática em Fernandópolis

Um homem foi preso pela Força Tática da Polícia Militar durante uma abordagem no bairro Jardim Ubirajara, Zona Norte de Fernandópolis. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 5.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, os policiais se depararam com um veiculo VW/Gol de cor verde, pilotado por A.N. da S. velho conhecido nos meios policiais e denunciado por várias pessoas por envolvimento com o tráfico.

Ao perceber a presença da viatura, demosntrou nervosismo e por um ser momento foi acompanhado pelos policiais até que a abordagem aconteceu na rua Sergipe, com a Ricardinha da Silva.

Ele foi submetido a revista e nada de ilícito foi encontrado, somente uma quantidade em dinheiro, mas acabou confessando que na casa dele, localizado no bairro Jardim Paraíso, havia entorpecentes.

No local os PM encontraram 14 porções de cocaína embaladas individualmente e mais uma porção “bruta” a ser “batizada” e fracionada, além de R$ 2465,00 em dinheiro.

Ocorrência apresentada no Plantão Policial onde a Delegada corroborou com a prisão em flagrante de A.N. da S. pelo crime de Tráfico de Drogas.