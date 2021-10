Adolescente é flagrado pela Força Tática da PM de Votuporanga com moto roubada

Um adolescente infrator de 16 anos, morador de Fernandópolis, foi detido com uma moto roubada em Votuporanga nesta quarta-feira, dia (27). Ele circulava com a moto tranquilamente, até ser interceptado pela Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga. Foi durante patrulhamento da equipe de Força Tática 315, no bairro São João.

Os policiais avistaram a moto com a placa “dobrada” – para dificultar a identificação – e fizeram a aproximação para abordagem.

Na pesquisa do registro do veículo foi constatado ROUBO no mês passado. Em razão disso, o INFRATOR foi levado à Central de Flagrantes para elaboração do registro de ocorrência de ATO INFRACIONAL, RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. A moto foi recolhida e o menor liberado para responder pelo caso na Vara da Infância e Juventude do Fórum.