Duas pessoas morreram em acidente entre um carro e um ônibus, na rodovia Feliciano Sales Cunha, próximo ao trevo de Monte Aprazível, na tarde desta terça-feira, 15. As informações são do portal “Monte Aprazível Notícias”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O veículo foi esmagado pelo ônibus. A Polícia Militar faz a preservação do local até a chegada de peritos da Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os veículos estavam sentido Mirassol quando o carro tentou reduzir a velocidade para não atropelar um animal que passava na via. Um caminhão que estava atrás do veículo acabou batendo na sua traseira e o motorista do carro perdeu o controle do carro e entrou na frente do ônibus.

As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

Informações atualizadas às 16h38.

FONTE: https: diariodorodrigolima.com.br

FOTOS: Lucas Ribeiro/ Monte Aprazível Notícias